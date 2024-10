Marche des fiertés LGBT+ : six mineurs poursuivis pour violences aggravées

Six mineurs sont poursuivis à Evry, Paris, Bobigny, Meaux et Versailles pour violences aggravées, après s’en être pris à une femme qui rejoignait la Marche des Fiertés LGBT+ à Paris, a appris vendredi 30 juin l’AFP de sources concordantes.

Les six jeunes avaient été interpellés samedi 24 juin par des policiers alors qu’ils tenaient des propos homophobes et bousculaient une femme qui portait un drapeau arc-en-ciel pour rejoindre la Marche, avait relaté une source policière à l’AFP.

L’un d’entre eux est connu comme appartenant à la mouvance d’ultradroite, d’après cette source.

Deux d’entre eux sont poursuivis devant le tribunal pour enfants de Paris pour violences aggravées par trois circonstances : en réunion, en raison de l’orientation sexuelle de la victime et préméditation, selon une source judiciaire.

Une audience dite “d’examen de la culpabilité” se tiendra en novembre pour déterminer si les mineurs sont coupables. Dans l’attente, l’un des mineurs a été placé sous contrôle judiciaire, l’autre fait l’objet d’une mesure éducative judiciaire provisoire.

S’ils sont reconnus coupables, une période dite “de mise à l’épreuve éducative” va commencer et durer entre six et neuf mois. Puis une seconde audience aura lieu pour déterminer la sanction à exécuter.

A Meaux et à Versailles, l’audience de culpabilité aura lieu en septembre pour les deux mineurs dépendant de ces juridictions, d’après les parquets respectifs.

Les dates n’ont pas été précisées pour les mineurs à Bobigny et à Evry.