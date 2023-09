Italie : enquête après le passage à tabac par des policiers d'une femme trans

La justice italienne a indiqué le 25 mai avoir ouvert une enquête après le passage à tabac par des policiers municipaux d’une femme trans originaire du Brésil à Milan, scène filmée par des témoins et diffusée sur les réseaux sociaux.

La procureure en charge du dossier a confirmé à l’AFP l’ouverture d’une enquête.

Les images montrent trois policiers et une policière frapper une personne avec des matraques et l’asperger avec une bombe lacrymogène alors qu’elle était à terre, les mains en l’air, avant de la menotter et de l’emmener au commissariat.

Selon les médias, ces agents étaient intervenus à la suite des appels de plusieurs parents d’élèves se plaignant de sa présence près de l’entrée d’une école et affirmant qu’elle criait.