La Ville de Paris s'engage à former ses agents d'accueil aux questions des transidentités

A 24 heures de la Journée internationale de visibilité trans, l’équipe municipale a dévoilé ce matin une action innovante. En collaboration avec les associations OUTrans et Paris sans sida, la Ville de Paris lance le tout premier Mooc consacré aux questions des transidentités.

Cette formation en ligne, mise à disposition dès aujourd’hui, est censée sensibiliser les agents d’accueils aux usagers aux problématiques des personnes trans, parfois mal reçues dans les services municipaux. Mégenrage, incompréhension des agents, obligation pour la personne trans de devoir expliquer encore et encore sa situation…autant de situations inconfortables, voire discriminantes, auxquelles les personnes trans doivent faire face.

Un constat que Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la Mairie de Paris, confirme et nuance lors de la conférence de presse du projet : « Ces dernières années dans l’état civil on a parfois eu des problèmes d’accueil, et on se rend compte qu’à chaque plainte d’une personne trans à ce sujet, le personnel n’était pas malveillant mais qu’il n’y connaissait rien et faisait beaucoup de maladresses. Les deux personnes se sentaient très mal ».

Pour y remédier, les agents municipaux seront donc invités à suivre cette formation gratuite d’environ deux heures, sous forme de vidéos, de quiz et d’autres exercices ludiques, tous créés en étroite collaboration par les équipes d’Outrans et de Paris sans sida, deux associations qui se sont réjouis de ce partenariat.

Anaïs Perrin-Prevelle, co-présidente d’OUTrans, a déclaré lors de la conférence de presse : « Tout ce qui se fait pour nous sans nous se fait contre nous ».

Pour Anne Souyris, adjointe à la Maire de Paris en charge de la santé publique, cette initiative ne pouvait en effet se faire sans l’implication des personnes concernés : « On commence vraiment à faire de la santé communautaire, pour et avec les personnes dont il est question ». Même avis pour Antoine Guillou, adjoint en charge des ressources humaines, qui se réjouit de « ce travail partenarial, où l’expérience associative et l’expérience administrative se rejoignent ».

Une initiative aux objectifs précis donc, que la Mairie de Paris met à disposition de tous les agent·es de la ville, même s’ils n’ont pas de missions d’accueils des usagers, et qui est aussi accessible à toutes les municipalités qui le souhaitent.

*Christophe Martet est président de Paris sans sida.