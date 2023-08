Le Forum 18-25 de Jeuxvideo·com serait-il une zone de non droit pour la haine LGBTphobe ?

« Les premières personnes qui sont venues m'attaquer en privé c'était des gens qui s'associaient à la Manif pour Tous. Après ça a été repris sur des forums, le 18-25 de Jeuxvideo.com, où les gens passent leur temps à balancer de la haine », déclarait la chanteuse Hoshi au micro de France Inter mercredi 19 janvier, à propos du cyberharcèlement lesbophobe qu'elle subit depuis trois ans.

Depuis cette prise de parole, les projecteurs sont fixés sur ce site, abonné aux polémiques et à la réputation peu reluisante mais pourtant toujours bien en place.

Pour beaucoup, le terme « 18-25 » n'évoque pas grand chose de plus qu'une tranche d'âge comme une autre. Pourtant, pour une génération qui s'est socialement construit en ligne, ces quatre chiffres représentent un site incontournable. Consacré à l'origine aux jeux vidéo, avec des critiques, des chroniques et des articles d'actualités, JeuxVideo.com (ramené dans le langage commun à son acronyme, JVC) s'est rapidement fait connaître pour la création de forums en tout genre.

Pour les jeux vidéos d'abord, afin que chaque communauté de joueurs puisse se rassembler et se questionner sur leurs œuvres vidéoludiques préférées, puis sur des sujets plus vastes, comme l'automobile, le sport ou l'informatique.

Pas de sujet pré-défini

Enfin, en marge de ces deux catégories de forums, se trouvent ceux qui sont appelés des « bla-bla », regroupant les forums que sont le 15-18, le 18-25 et le 25-35. Sur ces forums, il n'y a pas de sujet pré-défini. Le dénominateur commun de leurs membres est leur envie d'échanger sur tout et n'importe quoi. Ils créent des sujets, en posant une question aux autres membres, et chacun y va de son commentaire. Ces trois forums ont beau être compartimentés en fonction de l'âge voulu des membres, aucun outil n'est mis en place pour en faire la vérification. L'utilisateur fraîchement inscrit peut ainsi librement modifier ses informations personnelles à sa guise… et flâner de forums en forums.