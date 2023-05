Rugby : la star des All Blacks Ardie Savea salue le coming out « courageux » de Campbell Johnstone

Le troisième ligne néo-zélandais Ardie Savea a déclaré mercredi 1er février qu'il pensait que le coming out « courageux » de Campbell Johnstone, premier All Black à annoncer son homosexualité, pourrait ouvrir la voie à d'autres stars du rugby.

Johnstone, un ancien pilier de 43 ans qui a joué trois tests pour les All Blacks en 2005, a fait son coming out lundi 30 janvier dans une interview à la télévision néo-zélandaise.

« Voir quelqu'un faire son coming out, je pense que c'est assez courageux. C'est génial », a expliqué Savea, qui porte parfois le brassard avec la Nouvelle-Zélande en l'absence du capitaine habituel Sam Cane et est également membre du groupe de direction des All Blacks.