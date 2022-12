Caroline Cayeux : bye bye !

Elle se faisait discrète depuis ses sorties homophobes de l’été, mais le sort semble l’avoir rattrapé : après seulement quelques mois au poste de ministre des Collectivités territoriales, Caroline Cayeux quitte le gouvernement d’Emmanuel Macron. La cause ? Un litige avec la Haute autorité de la vie publique (HATVP) par rapport à sa déclaration de patrimoine. Le communiqué du gouvernement, rendu public aux alentours de 13h ce lundi 28 novembre, indique que le Président a mis fin au mandat de la Ministre “sur sa demande”, et que cette dernière sera remplacée par Dominique Faure, l’actuelle Ministre de la Ruralité. « Caroline démissionne pour pouvoir mieux se défendre et ne pas parasiter l’action du gouvernement », confie un soutien au Parisien.

Ce départ est indépendant des nombreuses polémiques provoquées par les déclarations de Caroline Cayeux à propos du mariage des personnes de même sexe. Interrogée en juillet dernier par Public Sénat sur des propos de 2013, où elle avait qualifié le mariage et l’adoption pour tous « de réforme de caprice et de dessein qui va contre la nature », la Ministre avait affirmé maintenir ses mots. « Mais j’ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l’appliquerais. Je dois vous dire quand même que j’ai beaucoup d’amis parmi ces gens-là. Franchement, c’est un mauvais procès qu’on me fait et ça m’a beaucoup contrariée ».

Avec cette phrase, et plus particulièrement par la façon dont elle désigne les personnes homosexuelles (« ces gens-là »), Caroline Cayeux avait provoqué un raz-de-marrée d’indignations dans le monde politique, majorité comme opposition. Si la principale intéressée s’est excusée peu après, invoquant des propos « stupides et maladroits » qui « remontent à dix ans », cela n’a pas suffit à calmer les esprits déjà bien échauffés par la présence de Gérald Darmanin au gouvernement et son soutien passé à la Manif pour tous, ou encore les accointance entre la député Aurore Bergé et des féministes anti-trans.

Le message qu’Emmanuel Macron envoie semble assez clair : des propos homophobes ne justifient pas le licenciement d’un membre du gouvernement, contrairement à des désaccords de patrimoine. Nouvelle démonstration d’une l’éthique gouvernementale qui repose sur la règle du deux poids, deux mesures.