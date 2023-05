En Israël, la percée de partis homophobes inquiète la communauté LGBTI+

Volonté de faire annuler la Gay Pride, comparaisons entre personnes LGBTI+ et animaux : des figures religieuses et d'extrême droite connues pour leurs positions homophobes pourraient faire une entrée fracassante au gouvernement israélien, faisant craindre aux militants de la communauté LGBTI+ des atteintes à leurs droits.

La liste "Sionisme religieux" et les deux partis ultra-orthodoxes ont remporté 14 et 18 sièges aux législatives du 1er novembre, faisant du camp de droite de l'ex-Premier ministre Benjamin Netanyahu le bloc majoritaire au Parlement. M. Netanyahu devrait donc logiquement être mandaté pour former un gouvernement.