En Virginie, les militant·es LGBT organisent la riposte contre les propositions transphobes du gouverneur Glenn Youngkin

Lorsque le gouverneur de Virginie a annoncé qu'il comptait restreindre les droits des élèves trans, l'information a fait l'effet d'une déflagration chez les militant·es LGBT.

Depuis, la riposte s'organise autour de ce sujet sensible sur lequel se déchirent conservateurs et progressistes, et qui a été brandi comme épouvantail par de nombreux candidats de droite aux élections de mi-mandat.

Glenn Youngkin, le gouverneur républicain à qui sont prêtées avec insistance des ambitions présidentielles, dit défendre les "droits des parents" et vouloir les replacer "au centre" des décisions concernant leurs enfants.