Mondial 2022 : l'équipe australienne de football demande la « décriminalisation de l'homosexualité » au Qatar

Dans une vidéo accompagnant un communiqué de presse officiel, des joueurs membres de l’équipe nationale de football d’Australie se sont émus jeudi 27 octobre des « souffrances » qui ont accompagné l’organisation de la Coupe du monde au Qatar et ont réclamé des réformes sur le droit du travail mais aussi la « décriminalisation des relations de même sexe » dans ce pays.

C’est la première fois qu’une équipe qualifiée pour la compétition qui doit se tenir en novembre critique ouvertement le pays hôte.

Dans cette vidéo, plusieurs joueurs apparaissent en alternance pour dérouler le texte du communiqué. Un des joueurs déclare : « Les valeurs du football sont le respect la dignité, la confiance et le courage. » Puis un autre : « En tant que joueurs, nous soutenons pleinement les droits des personnes LGBTI+. Mais au Qatar, les gens ne sont pas libres d’aimer qui ils veulent. »

« Nous reconnaissons les progrès significatifs et les réformes législatives qui ont eu lieu au Qatar ces dernières années pour reconnaître et protéger les droits des travailleurs et nous encourageons tous les acteurs à poursuivre dans cette voie des réforme », écrit la Fédération australienne de football dans son communiqué.

« Toutefois, nous avons également appris que le tournoi a été associé à la souffrance de travailleurs migrants et de leurs familles et cela ne peut être ignoré », poursuit la fédération.

Les joueurs appellent de leur vœu des réformes : « un lieu de ressources pour les travailleurs migrants, une compensation réelle pour ceux dont les droits ont été bafoués et une décriminalisation des relations de même sexe. Ces droits devraient être accessibles à tous et tous. »

Sur Twitter, le collectif anti-homophobie dans le sport Rouge Direct a réagi en interpellant directement les instances françaises, mais aussi des joueurs, dont Karim Benzema, Kylian Mbappé et Ariel Griezmann, qui vont représenter la France au Qatar.

Le Qatar affirme de son côté avoir mené de nombreuses réformes ces dernières années. Des efforts restent cependant à faire au niveau de leur mise en oeuvre, a estimé le secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats, Luca Visentini, lors d’une visite cette semaine à Doha.

Avec l’AFP