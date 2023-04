Cinéma : le patron du CNC sera jugé pour agressions sexuelles sur son filleul

Dominique Boutonnat, récemment reconduit à la tête du Centre national du Cinéma (CNC), sera jugé en correctionnelle pour agressions sexuelles sur son filleul lors d'un séjour en Grèce en 2020, alors que ce dernier avait 21 ans.

Dominique Boutonnat, aujourd'hui âgé de 52 ans, conteste vigoureusement ces accusations au "caractère fantaisiste et mensonger" selon les termes de son avocat. M. Boutonnat a déposé plainte pour dénonciation de crime imaginaire et dénonciation calomnieuse, a affirmé à l'AFP Me Emmanuel Marsigny.