Mélenchon est "grillé" auprès des féministes, estiment des militantes

Jean-Luc Mélenchon est "grillé" "et ne peut plus représenter les féministes", expliquent à l'AFP quatre membres de la "Relève féministe", collectif constitué spontanément avec l'affaire Quatennens et qui a contribué au retrait de Julien Bayou de la co-présidence des députés verts.

C'est un "ras-le-bol collectif" qu'ont partagé des centaines d'internautes, dimanche face aux tweets de soutien à Adrien Quatennens par Jean-Luc Mélenchon et certains insoumis, après ses aveux de violences conjugales.

Le chef insoumis a dénoncé "la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux" et a salué la "dignité" et le "courage" de M. Quatennens, lui redisant sa "confiance" et son "affection".

Rapidement, "des femmes de tous bords, trans, racisées, lesbiennes, venant d'outre-mer, des encartées et non-encartées dans des partis" se regroupent dans la "Relève féministe", car toutes en ont "marre de cette culture de l'impunité et de cette omerta", rapporte Sirine Sehil, 25 ans, militante chez "Nous toutes" et Générations, le mouvement fondé par Benoît Hamon.