En Italie, des craintes pour les droits civiques avec Giorgia Meloni au pouvoir

De l'avortement au mariage de personnes de même sexe, les militants des droits civiques en Italie craignent un recul significatif avec la victoire attendue aux législatives de dimanche d'un parti d'extrême droite défendant des "valeurs familiales et traditionnelles".

Giorgia Meloni, 45 ans, qui a fait campagne sous la devise "Dieu, patrie et famille", pourrait devenir la première femme cheffe de gouvernement si son parti post-fasciste Fratelli d'Italia (FdI) l'emporte conformément aux sondages.

"Oui aux familles naturelles, non au lobby LGBT ! Oui à l'identité sexuelle, non à l'idéologie du genre ! Oui à la culture de la vie, non à l'abîme de la mort !", a crié une Giorgia Meloni survoltée lors d'un discours en juin.