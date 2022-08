Rugby : Les joueuses transgenres irlandaises interdites de matchs

Seules les joueuses enregistrées comme femmes à la naissance seront autorisées à participer aux rencontres.

L’Irlande rejoint notamment la décision du rugby à XV anglais et la ligue de rugby, qui, le mois dernier, ont interdit aux joueuses transgenres de prendre part aux compétitions féminines, pour des raisons de sécurité.

“Les femmes transgenres ont été exclues du rugby féminin en raison des avantages en terme de taille, de force et de puissance conférées par la testostérone pendant la puberté et l’adolescence, et les risques de bien-être des joueuses qui en découlent.”

“Des recherches récentes montrent qu’il existe des différences physiques entre les personnes dont le sexe a été assigné comme homme ou comme femmes à la naissance. Les avantages en termes de force, d’endurance et de physique provoqués par la puberté masculine sont importants et se conservent même après la suppression de la testostérone”, a déclaré l’Irish Rugby Football Union (IRFU) dans un communiqué.

“L’IRFU est parfaitement consciente qu’il s’agit d’un domaine sensible et difficile pour les personnes impliquées et la communauté LGBT+ au sens large et continuera à travailler avec les personnes touchées, en fournissant un soutien pour assurer leur implication continue dans le jeu.”

Le changement de règle n’affectera que deux joueuses inscrites en Irlande, l’IRFU a déclaré les avoir contactées pour leur offrir d’autres moyens, tels que des formes de jeu sans contact, d’arbitrage et d’entraînement.

“L’Irlande ne devrait pas suivre l’exemple du Royaume-Uni en essayant de réduire le nombre d’occasions dans lesquelles les femmes trans peuvent exister en toute sécurité. L’Irlande peut et doit faire mieux”, a réagi Paula Fagan, directrice générale du mouvement LGBT d’Irlande, demandant à l’IRFU de “reconsidérer sa décision”.