Remaniement : et de deux ministres homophobes de plus !

Un “non-événement” et le signe d’un “pouvoir en voie de décomposition” : les oppositions ont convergé lundi pour tailler en pièces le remaniement gouvernemental et railler un simple “jeu de chaises musicales”, loin du renouveau démocratique promis par Emmanuel Macron.

Plusieurs députées dont Sandrine Rousseau et Clémentine Autain, ont souligné que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont choisi de nommer au gouvernement des personnalités connues pour leurs prises de position homophobes.

Commençons par Caroline Cayeux (Ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargée des Collectivités territoriales).

L’actuelle maire (divers droite) de Beauvais, est une ancienne proche de François Fillon et s’était vivement opposé au mariage pour tous entre 2012 et 2013. Comme le montre cette vidéo ressortie par ParisPasRose, elle s’était montrée virulente à l’Assemblée nationale contre le projet de loi.

Autre entrant, Christophe Béchu (Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires). Le maire d’Angers avait marqué les débats ouvrant le mariage aux couples de même sexe au Sénat, en 2013. Se plaçant du côté des manifestant·es anti-mariage, Christophe Béchu déclarait le 9 avril 2013 : ” Dans cet hémicycle, certains défendent le projet de loi en étant persuadés qu’il représente un progrès de civilisation. Souffrez que, pour notre part, nous ayons la conviction que non seulement ce n’est pas le cas, mais que ce texte menace l’équilibre de notre société. “

En 2016, il fait encore parler de lui, au sujet de la prévention du VIH. Il réclame le retrait de plusieurs affiches conçues par Santé publique France dans sa bonne ville d’Angers, au motif de “trouble à l’ordre public”. “J’ai demandé instamment à Decaux de retirer ces affiches à proximité des écoles, du fait de leur caractère choquant des messages qui étaient passés”.

Les affiches les voici. Choquantes ? Non. Utiles !

Depuis dix ans, ces deux ministres ne sont pas revenus, à notre connaissance, sur leurs déclarations hostiles aux droits des personnes LGBTI+.

On ne sait pas comment va se passer la ” cohabitation” entre ces personnalités aux positions antiLGBT connues (tout comme Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu) et les ministres ouvertement gays du gouvernement (Attal, Beaune, Riester).

Mais Emmanuel Macron et Elisabeth Borne envoient un bien mauvais message. De même que sur la parité. Comme cela est souligné par la sénatrice Laurence Rossignol (PS), avec cinq femmes ministres de plein exercice pour 11 hommes, le compte n’y est pas.

Décidément, ce second quinquennat d’Emmanuel Macron commence bien mal.

Avec l’AFP