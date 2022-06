3 questions à Stéphane Bernard, président de Fierté Marseille Organisation

Cette année, il est difficile si vous habitez Marseille, de passer à côté du Mois des fiertés. En effet, les organisateurs avaient prévu un très important programme événementiel avec des expositions, des conférences, des animations, un festival musical et bien sûr, la Marche des fiertés (le 2 juin). On en parle avec le président de Fierté Marseille Organisation, Stéphane Bernard.

Komitid : Cette année, Marseille a vu les choses en grand pour le Mois des fiertés, comment tout cela s’est-il organisé ?

Stéphane Bernard : Oui nous avons augmenté le nombre d’événements revendicatifs, culturels et festifs. Nous en avons plus de 50 dans toute la ville entre le 17 juin et 2 juillet. C’est notre « Pride2weeks ». Nous avons également un festival sur deux jours, le Longchamp Pride Live Festival les 1er et 2 juillet. Avec une programmations à 90 % féminine et deux scènes. Dont une dédiée à la découverte de jeunes talents locaux

Les bénéfices du festival permettront de créer un fond de soutien pour aider des collectifs, des associations, des projets locaux pour venir en aide à des personnes de la communauté LGBTQI+.

« Le sujet des migrations LGBTQI+ est important pour nous car Marseille a toujours été une terre d’accueil tournée vers la Méditerranée »

Vous avez mis l’accent en particulier sur les sujets des migrations LGBTQI+. Pourquoi ce choix ?

Le sujet des migrations LGBTQI+ est important pour nous car Marseille a toujours été une terre d’accueil tournée vers la Méditerranée. Nous avons aussi un label « Pride Med ». La Pride Marseille identifie ainsi les évènements qui abordent les sujets des migrations et des cultures LGBTI+ à l’étranger et autour de la Méditérannée. A Marseille 3013 est visible l’exposition « De cœurs à corps » sur les intersectionnels de Marseille. Le 1er juillet, au Parc Longchamp, une grande conférence abordera le thème de « Migrations et Méditerranée : quelles enjeux pour les personnes LGBTQI+ ».

Quels seront les temps forts de la Marche des fiertés cette année ?

Un des temps forts sera la marche samedi à 15 heures avec cette année un parcours différent puisque nous partirons de la porte d’Aix. Ce sera une marche festive mais toujours militante, nous avons plus de 100 revendications cette année.