Retour en images sur la manifestation féministe et queer du 8 mars

Le 8 mars, parmi les cortèges qui défilent lors de la manifestation féministe, le regard des manifestant·es est facilement attiré par la banderole orange et verte du collectif Les lesbiennes dépassent les frontières derrière laquelle marche une dizaine de femmes. Officiellement créé en 2011, bien qu’existant depuis la fin des années 90 de manière informelle, le collectif a pour ambition de rompre l’isolement des femmes lesbiennes venues de l’étranger. Il se définit comme un « réseau de solidarité avec les lesbiennes réfugiées et demandeuses d’asile ».

À plusieurs reprises, des rues traversées par la manifestation sont renommées au nom de militantes féministes importantes. Ici, c’est la rue Marsha P. Johnson, du nom de cette femme trans états-unienne qui avait participé aux émeutes de Stonewall en 1969. Longtemps oubliée, son rôle a été réévalué, en particulier grâce à la sortie du documentaire The Death and life of Marsha P. Johnson sur Netflix. D’autres femmes LGBTI+ sont mentionnées telle que Sylvia Riviera, une femme trans co-fondatrice du STAR (Street Transvestite Action Revolutionaries).

Au milieu de la marée violette des drapeaux des différentes associations venues prendre part à la manifestation se détachent, ici et là, des drapeaux aux couleurs de l’arc-en-ciel comme sur « cette clito-mobile ». Ces drapeaux sont d’ailleurs parfois affiliés à des partis politiques ou des syndicats comme pour la CGT ou le NPA. Pour Benjamin, 26 ans et membre du NPA depuis trois ans, qui distribue des tracts sur des thématiques LGBTI+, il est primordial de lier les luttes. Les femmes LGBTI+ « cumulent deux types de discriminations », qui possèdent « la même logique », explique-t-il à Komitid, avant de conclure qu’il reste « beaucoup de choses à faire ». Selon les chiffres publiés par l’association Acceptess-T, les femmes trans ont ainsi trois fois plus de risque d’être victime de féminicides que les femmes cis.

A moins d’un mois du premier tour de la présidentielle, plusieurs partis politiques de gauche (PS, EELV, FI ou encore PCF) se sont joints aux manifestant·es pour le 8 mars. Ainsi, un stand de la France Insoumise avait même été installé sur le parcours de la manifestation. Des tracts qui résumaient le programme de Jean-Luc Mélenchon en matière d’égalité Femmes-Hommes y étaient distribués. « L’ouverture de l’adoption plénière à tous les couples, mariés ou pacsés », est un des neuf engagements du candidat insoumis.

Alors que le cortège de manifestant·es arrivent place de la République, des tags de couleurs vertes s’affichent sur des panneaux publicitaires. Ici, on peut lire « Terf, Swerf au feu, Pute fier ». Un slogan qui fait référence aux discriminations que peuvent subir les femmes trans et les travailleuses du sexe au sein d’un certain courant du mouvement féministe, le terme Terf signifiant « Trans – exclusionary radical feminist » (féministes radicales qui excluent les personnes trans) tandis que Swerf désigne « Sex Worker – exclusionary radical féminist » (féministes radicales qui excluent les travailleuses du sexe).

Ce tag, qui défend un féminisme intersectionnel, entre en résonnance avec d’autres slogans vus par Komitid lors de la manifestation comme « pas de féminisme sans les putes » ou encore « révolution trans-féministe ».