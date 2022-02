Electronic Arts renonce à sortir « The Sims 4 » en Russie en raison de personnages LGBT

La principale ONG de défense des personnes LGBT en Russie a regretté jeudi 10 février la décision du géant du jeu vidéo Electronic Arts (EA) de renoncer à sortir dans le pays l’un de ses produits, dans lequel figurent des personnages LGBT.

Cette extension au populaire jeu vidéo « The Sims 4 », sortie mardi 8 février mais pas en Russie et baptisée « My Wedding Stories » (« Mes histoires de mariage »), fait notamment figurer un couple de lesbiennes.

EA a expliqué mercredi sa décision dans un communiqué, affirmant qu’une sortie en Russie aurait obligé les développeurs à modifier l’histoire du jeu pour se conformer à la loi russe.

Cela « aurait signifié compromettre les valeurs qui nous animent. Nous sommes attachés à la liberté d’être qui vous êtes, d’aimer qui vous aimez et de raconter les histoires que vous voulez raconter », a indiqué EA sur son site.

« Les particularités de la législation russe actuelle sont telles que les personnes LGBT sont obligées d’être invisibles partout », a regretté jeudi auprès de l’AFP Dilia Gafourova, porte-parole de l’ONG russe « Sphère ».

« Sphère » coordonne notamment les activités de l’organisation LGBT-Set (« Réseau LGBT »), la principale ONG de défense des droits LGBT en Russie. Toutes deux ont été classées en tant qu’« agent de l’étranger » par les autorités russes en 2016 et en 2021.

Ce qualificatif infamant a été appliqué à plusieurs ONG et médias indépendants en Russie et complique nettement leur travail en les astreignant à de pénibles contraintes administratives.

En 2013, Moscou a voté une loi controversée contre la « propagande » homosexuelle auprès des mineurs, qui a servi de prétexte pour interdire notamment des marches des fiertés et l’affichage de drapeaux arc-en-ciel, étendards des communautés LGBT.

C’est probablement cette loi qui a poussé EA à renoncer à sortir son extension à « The Sims 4 » dans le pays.

« Cette loi est une légitimation de l’inégalité. Il est dommage qu’à cause de cela, les joueurs russes des Sims 4 ne puissent pas voir l’histoire de ce couple de Sims ou peut-être se reconnaître dans les personnages du jeu », a regretté Mme Gafourova.

Depuis 2020, la Constitution russe précise que le mariage est une union entre un homme et une femme, interdisant de fait les unions de personnes de même sexe.