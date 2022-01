Paris est l'une des villes les plus actives sur Grindr

Les statistiques qui couvrent l’intégralité de l’année 2021 nous révèlent les pratiques de ses utilisateurs à travers le monde. Tour d’horizon de la galaxie Grindr.

Grindr c’est plus d’un milliard de taps envoyées et pas moins de 82 millions de photos échangées chaque mois en 2021. Des chiffres impressionnants lorsque l’on sait que les hommes gays représentent 2 à 3 % de la population mondiale.

Une application, plusieurs utilisations

Côté géographie, les différences sont nombreuses d’un territoire à l’autre. Par exemple, le pic d’utilisation de l’application est en moyenne à 17 heures en Europe contre 21 heures pour le continent américain et 22 heures pour l’Afrique et l’Asie. Ces larges variations peuvent s’expliquer par des différences culturelles (rythme de la journée, heures de coucher…) mais aussi par le contexte politique de chaque pays. En Afrique, un nombre important de pays criminalisent l’homosexualité, obligeant parfois les usagers de l’application à se cacher. Impossible pour eux de l’ouvrir dans les transports en communs, à la pause déjeuner…

Mais les contrastes entre pays ne se limitent pas à la seule manière dont est utilisée l’application. Ils concernent aussi les attentes des hommes gays. Par exemple, l’Inde, la Thaïlande et la Suisse comptent parmi les pays où les inscrits recherchent le plus souvent des relations ouvertes.

Au-delà des caractéristiques particulières de chaque pays, les statistiques dévoilent les Top 5 de l’application. Côté musique, les cinq chansons les plus plébiscitées sont Kiss me more de Doja Cat, Montero (Call me by your name) de Lil Nas X, Rain on me de Lady Gaga et Ariana Grande, Easy on me d’Adele et Happier than ever de Billie Eillish.

Concernant les tags, les plus populaires sont « discret », « embrasser », « câliner » et « FTW » ce qui signifie « friends with benefits » (en français, amis avec avantages). Un petit nouveau a fait son apparition. Cette année, le tag « vacciné » se retrouve à la première place du classement. Un signe de l’impact de la pandémie sur l’univers des rencontres amoureuses.