Superman bi ! Décryptage d'un coming out qui secoue la planète comics

DC Comics, l’éditeurs derrières Batman et Wonder Woman a dévoilé le jour du Coming-out Day, le 11 Octobre 2021, des visuels et des pages de la bande-dessinée Superman, Son Of Kel-El où l’on pouvait voir Superman embrasser un autre garçon. Car oui, Superman se révèle être bi. Mais contrairement à ce qui a été écrit un peu partout, ce n’est pas le célèbre Clark Kent, mais son fils, le jeune Jonathan Kent, qui est sorti du placard.