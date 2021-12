Afrique : la lutte contre le VIH ralentie par le Covid-19

La lutte contre le VIH, qui avait considérablement progressé au cours des dix dernières années, a été ralentie par l’apparition du Covid-19, a mis en garde le 7 décembre l’OMS qui appelle à combattre simultanément ces deux pandémies.

De nombreux pays ont pris du retard sur les objectifs internationaux « et les difficultés liées au Covid-19 ont aggravé la situation », a déclaré l’Organisation mondiale de la Santé dans un communiqué.

L’objectif mondial est de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d’ici 2030.

Selon des données de la Conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles (ICASA), qui s’est tenue en Afrique du Sud, seuls neuf pays africains sont en bonne voie d’atteindre l’objectif : le Botswana, le Cap-Vert, le Kenya, le Lesotho, le Malawi, le Nigeria, l’Ouganda, le Rwanda et le Zimbabwe.

« Le visage du VIH est encore très majoritairement celui d’une femme noire » », a déclaré le ministre de la Santé sud-africain, Joe Phaahla, dans un discours à l’ouverture de la Conférence lundi.

L’Afrique subsaharienne abrite les deux tiers (67 %) des personnes vivant avec le VIH, selon l’ONU, et les femmes et les filles représentent 63 % des nouvelles infections. Les populations clés (travailleur·euses du sexe et leurs client·es, HSH, usagers de drogue par voie intraveineuse, personnes trans) représentent 39 % des nouvelles infections au VIH. Plus d’un quart de toutes les personnes vivant avec le VIH n’ont pas accès à un traitement antirétroviral.

Avec 7,8 millions de cas, l’Afrique du Sud est le plus pays du monde le plus touché.

Le Covid-19 « a rendu encore plus difficile la lutte contre le VIH, mais un virus ne doit pas prendre le pas sur un autre », a mis en garde le Dr Matshidiso Moeti, directrice de l’OMS Afrique, citée dans le communiqué.

Le nombre de nouvelles infections avait diminué de 43 % au cours de la dernière décennie et le nombre des décès avait diminué de près de la moitié. À ce jour, 37,7 millions de personnes vivent avec le virus, selon l’ONU. En 2020, 680.000 personnes sont mortes d’une maladie liée au sida.

« À moins que les gouvernements n’accélèrent le rythme, n’augmentent les ressources et ne s’engagent à renforcer leurs systèmes de santé fragiles, nous ne parviendrons pas à parcourir la dernière ligne droite », a averti le Dr Moeti.

En 40 ans, le sida a tué 36,3 millions de personnes, selon l’ONU.