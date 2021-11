L'ex-entraîneur des Raiders accuse la NFL d'avoir voulu briser sa carrière

L’ex-entraîneur de l’équipe de football américain des Raiders de Las Vegas Jon Gruden, qui a démissionné le 11 octobre après avoir été mis en cause pour avoir tenu des propos racistes, misogynes et homophobes, a engagé des poursuites contre la NFL qu’il accuse d’avoir voulu détruire sa carrière.

« La plainte allègue que les défendeurs ont divulgué au Wall Street Journal et au New York Times, de façon sélective, la correspondance privée de Gruden, afin de nuire à sa réputation et de le forcer à quitter son emploi », a déclaré son avocat Adam Hosmer-Henner, qui a déposé une plainte au civil à Las Vegas jeudi.

Vainqueur du Super Bowl avec Tampa Bay en 2002, Gruden, 58 ans, avait tenu ces propos répréhensibles alors qu’il travaillait comme analyste à la télévision de 2011 à 2018.

Ces courriels ont été découverts dans le cadre d’une enquête plus large menée par la NFL sur la franchise de Washington, dans le cadre d’allégations de mauvaise conduite en son sein.

« Il n’y a rien qui explique ou justifie la raison pour laquelle les courriels de Gruden ont été les seuls rendus publics parmi 650 000 recueillis dans le cadre de cette enquête, et la raison pour laquelle ces courriels ont été conservés pendant des mois avant d’être publiés en plein milieu de la saison des Raiders », a argué Me Hosmer-Henner.

« La NFL se défendra vigoureusement contre ces allégations qui sont sans fondement aucun », a réagi l’instance dans un communiqué.

Dans son dépôt de plainte, l’avocat de Gruden dit que son client a été victime d’un « assassinat à la soviétique » et que les responsables de la ligue espéraient forcer son départ en faisant passer au Wall Street Journal un courriel dans lequel il utilisait des mots racistes pour dénigrer le patron du syndicat des joueurs, DeMaurice Smith.

« Lorsque cette première salve n’a pas abouti au licenciement ou à la démission de Gruden, les défendeurs ont fait monter la pression en laissant entendre que d’autres documents seraient rendus publics si Gruden n’était pas licencié », a poursuivi son avocat dans sa plainte.

« Et ils ont mis cette menace à exécution en divulguant un autre lot de documents au New York Times, pour un article paru le 11 octobre 2021. Le 7 octobre, Jon Gruden était l’entraîneur des Raiders avec un contrat de 100 millions de dollars sur 10 ans. Le 11 octobre, il a été contraint de démissionner », a-t-il conclu.

