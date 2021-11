Charlie Martin, première femme trans à concourir en sport automobile

C’est bien connu, le monde de l’automobile, tout particulièrement celui de la compétition, est quasiment exclusivement masculin. Depuis des décennies, ce monde se maintient sur ses codes principalement masculins et parfois même macho… Alors, voir une sportive trans concourir à une course automobile, c’est une grande première. Bravo Charlie Martin !

La Britannique Charlie Martin a pris conscience de sa transidentité à l’adolescence et s’est lancée dans la carrière dans le sport automobile à l’âge de 23 ans. C’est avec une voiture minable bricolée qu’elle s’est présentée pour sa première course automobile et depuis, sa carrière a décollé. Aujourd’hui, Charlie Martin a quarante ans et se lance sur le chemin de la transition après une longue thérapie.

« Je sentais que mon coming out pouvait faire du bien. Il m’a semblé que le sport automobile, en particulier un sport dominé par les hommes qui n’a pas beaucoup de diversité visible, est vraiment dépourvu d’histoires qui pourraient aider à inspirer et à éduquer d’autres personnes. J’ai donc senti que c’était presque une obligation d’essayer de faire quelque chose de positif à travers mon coming out, et j’y crois encore profondément aujourd’hui. […] Quand je suis arrivée sur le paddock pour la première fois après ma transition, je me suis sentie vraiment mal à l’aise, c’était terrible. Cependant, je me suis rendue compte que j’aurais eu du mal à obtenir le consentement de certaines personnes », a déclaré Charlie Martin au média Vice.

En plus de sa carrière de coureuse automobile, Charlie Martin s’est donné pour mission d’apporter de la diversité, de l’inclusion et du changement à sa discipline. Le monde de l’automobile change petit à petit. Le Racing Pride (association pour les droits des personnes LGBTI+ qui travaillent dans l’industrie du sport automobile) a maintenant obtenu une approbation unanime et Motorsport UK a mis en place une commission EDI (Égalité, Diversité et Inclusion) afin d’être plus à l’écoute des besoins de la communauté LGBTI+.

Le 8 juin prochain, Charlie Martin participera officiellement comme la première femme trans aux 24 heures du Nürburgring.