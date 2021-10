Grèce : la mort du militant LGBTI+ Zacharias Kostopoulos, « un crime de haine », selon sa famille

La mort de Zacharias Kostopoulos, icône du mouvement LGBTI+ en Grèce, roué de coups il y a trois ans à Athènes, est un « crime de haine », a accusé sa famille mercredi, devant la cour d’assises d’Athènes.

Six hommes, dont quatre policiers, encourent une peine maximale de 10 ans pour blessures ayant entraîné la mort, infligées le 21 septembre 2018 dans une rue piétonne du centre d’Athènes.

Leur procès, très attendu de la communauté LGBTQ en Grèce, avait été interrompu à cause de la pandémie en octobre 2020, après avoir à peine commencé.

Les audiences ont repris mercredi, notamment avec le témoignage du frère de la victime, Nikos Kostopoulos, qui a qualifié le drame de « crime de haine ».

Son père Efthymios Kostopoulos a également estimé que son fils, militant connu de la cause gay, avait péri dans une attaque « punitive » car il était « différent » des autres, a rapporté une source judiciaire.

Le 21 septembre 2018, comme le montre une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le trentenaire, homosexuel et toxicomane connu dans le quartier, a été violemment battu par deux hommes, dont le propriétaire d’une bijouterie que, selon les accusés, il tentait de cambrioler.

Il était parvenu à s’extraire de la boutique par la vitrine brisée mais dans la rue, des passants lui avaient à leur tour porté des coups.

Des policiers arrivés sur place l’avaient ensuite frappé et menotté alors qu’il saignait sur le trottoir, selon cette vidéo.

Sa mort à l’âge de 33 ans avait été constatée quelques heures plus tard à l’hôpital où il avait été transféré.

L’autopsie avait montré qu’il avait subi « un infarctus du myocarde ischémique à la suite de blessures graves », a déclaré à l’AFP l’avocate de la famille, Me Anna Paparoussou.

« Ce jour-là, il n’avait pas pris (de drogue) selon l’autopsie », a précisé son père au procès.

Stigmatisation ?

Alors que les intentions des coups ne sont pas réellement connues et que les accusés n’ont pas été poursuivis pour des motifs haineux, la communauté LGBTI+ grecque avait immédiatement fait de la mort de Kostopoulos un cas d’école.

Le Gréco-Américain Zacharias Kostopoulos, connu sous son nom d’artiste drag queen « Zak/Zackie Oh », était un ardent défenseur des droits des LGBTQ et des séropositifs, comme lui-même.

A l’audience mercredi, les accusés se sont déclarés « catégoriquement innocents », selon une source judiciaire.

Une avocate des policiers a assuré que Kostopoulos brandissait un morceau de verre brisé et menaçait un secouriste qui venait de lui bander la tête.

« Qu’étions nous censés faire ? ne pas lui passer les menottes ? Où est l’intention de tuer en tentant de désarmer quelqu’un ? », a soutenu Me Evita Varela devant les trois juges et les quatre jurés.

L’un des accusés, le bijoutier, était absent de l’audience mercredi.

Devant la cour d’assises, où plus de 40 témoins de l’accusation doivent être entendus, des manifestants s’étaient rassemblés mercredi en soutien à la victime en brandissant une banderole où on pouvait lire « Jusctice pour Jackie Oh ».

Des observateurs d’Amnesty International et un représentant de la communauté grecque LGBTI+ étaient présents dans la salle d’audience, selon l’agence de presse grecque ANA.

Amnesty International, qui avait qualifié sa mort de « lynchage » et d’« assassinat », a indiqué mardi que « la communauté internationale a été mobilisée pour mettre fin à la stigmatisation, aux préjugés et à la rhétorique haineuse auxquels Zak Kostopoulos et sa famille ont souvent été confrontés ».

Les audiences ont été à nouveau suspendues jusqu’au 9 novembre alors que le verdict n’est pas attendu avant la fin d’année, selon une source judiciaire.

Avec l’AFP