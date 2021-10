Après avoir abordé les thèmes de la solitude, du désir et du plaisir, de l’identité et de la littérature chez les personnes LGBTI+ lors de précédentes actions, l’association Bulle Production se lance dans un nouveau projet sur le thème sportif et voudrait décortiquer les problématiques de l’inclusion et des discriminations dans le sport.

Komitid : Pouvez-vous revenir brièvement sur l’histoire de Bulle Production, à l’origine du projet ?

Louis Dupont (réalisateur et créateur de l’association) et Maria Salvetti (référente de cet appel à films) : La structure a été créée en 1998 avec le soutien d’un prêt d’honneur aux jeunes de la Fondation de France. Bulle production a pour objectif de lutter contre toutes les formes d’exclusion et de marginalisation sociale en réunissant des personnes en difficulté sociale autour d’événements culturels, dans des ateliers cinéma et des chantiers-école « Cinéma réinsertion » … L’association a aussi pour objectif de combattre toutes les formes de discrimination d’où l’engagement de Bulle Production auprès de la communauté LGBTI+. Pour ce faire, Bulle Production conçoit et organise depuis 2010 des appels à films autour des questionnements propres à la communauté LGBTI+.

Après le désir/plaisir, la solitude, l’identité et la littérature, pourquoi avoir choisi comme thème, pour votre nouvel appel à films, l’inclusion et les LGBTphobies dans le sport ?

Depuis plusieurs années, les personnes LGBTIQ veulent se réapproprier leur corps, souvent à travers le sport. Pour autant, depuis le coming out d’Amélie Mauresmo en 1999, seule une vingtaine d’athlètes de haut niveau ont fait leur coming out en France. Les figures de référence ou alliées manquent alors qu’elles sont nécessaires pour construire des modèles LGBT positifs et renforcer la visibilité des sportif·ve·s LGBTI+. Avec le soutien de la Fondation FIER et de DOCFILMDEPOT, il nous a semblé important de lancer un appel à films sur l’inclusion et les LGBTphobies dans le sport afin de questionner la représentation des personnes LGBTI+ dans le sport.

Quelles problématiques aimeriez-vous voir évoquées dans ces films courts ?

Après avoir supporté pendant des décennies une image caricaturale du « gay et de la lesbienne » – entre le garçon efféminé et la fille masculine – la communauté sportive LGBTI+ offre, avec fierté, une toute autre image : celle de personnes solidaires, ouvertes et compétitives. Nous aimerions que les films reflètent cette évolution en portant un message positif d’inclusion et de respect, sans pour autant oublier que les actes LGBTphobes sont encore fréquents sur les terrains de sport, dans les vestiaires ou les tribunes.

Passons aux détails pratiques : jusqu’à quand les candidats peuvent-ils postuler ?

La date limite de dépôt des films est le 4 mai 2022. Dans le courant du mois de mai 2022, un jury composé de professionnel·le·s du monde associatif et cinématographique se réunira pour sélectionner une dizaine de films qui composeront alors la collection Sport et Inclusion. Cette collection intégrera la campagne nationale de sensibilisation et de prévention lancée par la Fondation FIER pour l’inclusion des personnes LGBTI+ dans le sport. Une projection publique sera aussi organisée sur Paris.

Toutes les formes sont-elles acceptées ?

Oui, tous les genres de films sont acceptés, du film expérimental au simple témoignage, au film dit « fait à la maison ». Bulle Production s’engage même à finaliser au niveau de la post production les projets de personnes n’ayant pas de moyens de montage. Il suffit pour cela de nous écrire et nous verrons alors comment l’accompagnement à la production peut être réalisé. Même à distance, cet appui peut être proposé.

Un conseil à donner aux réalisateur·trices ?

Nous aimerions avoir des points de vue d’anonymes, de non professionnel·le·s du cinéma, d’où notre engagement à accompagner les cinéastes dans la réalisation de leur film… Alors s’il y a un conseil à donner, ce serait de lâcher prise ! Prenez n’importe quel type de caméra, votre mobile et filmez ! Quels que soient la forme et le genre que prendront votre film, votre point de vue sur l’inclusion des LGBTI+ dans le sport nous intéresse ! Nous toutes et tous, LGBTI+.