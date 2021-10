Tickson Mbuyi : « L’artiste ne grandit pas : il garde son cœur d’enfant »

Troisième volet de notre série de portraits d'artistes en exil.

« Quand je crée, je suis dans mon monde. Je ne suis pas là. C’est comme si j’étais dans une transcendance... » Assis dans la cour de l’Atelier des artistes en exil à Paris, Tickson Mbuyi, grand et discret, ne semble pas à l’aise ni avec les médias ni avec la mise en avant de lui-même. Pour que sa parole se débloque et roule d’elle-même, comme une vague, il faut échanger autour du processus artistique. En créant ou en performant, « j’oublie tout », assure-t-il ; « et ça me fait du bien. J’oublie ces histoires d’injustices sociales, de covid et de masques »…

La crise sanitaire l’a marqué : le jeune homme de 33 ans est arrivé à Paris pour la première fois début 2020, à la faveur d’une bourse de la Cité internationale des Arts. En plein confinement. Un contexte d’arrivée « stressant », décrit-il : « il n’y avait personne… Alors que j’aime interagir avec les gens, partager des émotions ».