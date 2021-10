Californie : les grands magasins devront bientôt mettre en place des rayons neutres en matière de genre

C’est le samedi 9 octobre que le projet de loi inclusif AB 1084, présenté par le député Evan Low, a été promulgué et devrait rentrer en vigueur en janvier 2024 en Californie. En vertu de cette nouvelle législation, les enseignes de grands magasins employant au minimum 500 personnes devront mettre en place des rayons et des zones neutres en matière de genre. Les commerçants devront aussi s’assurer que le stock des produits « neutres » soit conséquent.

La nouvelle loi pourra aussi sanctionner les magasins qui ne mettent pas en œuvre la règlementation avec des amendes allant de 250 à 500 dollars (216 à 232 euros environ).

« Une partie de cela consiste à s’assurer que si vous êtes une jeune fille, vous pouvez trouver une voiture de police, un camion de pompiers, un tableau périodique ou un dinosaure. Et c’est pareil si vous êtes un garçon et que vous voulez jouer avec des paillettes… Pourquoi devriez-vous ressentir de la stigmatisation, de la honte et de devoir changer de rayons ? » a déclaré Evan Low dans le Los Angles Times.

Dans sa déclaration, Evan Low a expliqué que cette loi l’avait inspiré lorsqu’il a en entendu une petite fille demander pourquoi certains jouets se trouvaient uniquement dans le rayon des garçons.

« Les enfants ont une façon très unique de dire les choses qui font preuve de bon sens. Je pense qu’il est important que nous, en tant qu’État, démontrons nos valeurs de diversité et d’inclusion. »

Bien que la Californie soit le premier État à introduire cette mesure inclusive, certains grands magasins ont déjà pris leurs propres mesures inclusives. Depuis 2015, Target, le géant de la distribution, a mis en place dans ses nombreux magasins une signalétique et une communication non genré.