Mr. Gay World, un concours inclusif qui accepte désormais les hommes trans

C’est une grande première et surtout un grand progrès pour l’inclusivité LGBTI+ concernant les personnes trans : elles peuvent désormais se présenter au concours de Mr. Gay World.

La direction du célèbre concours annuel vient d’annoncer sur le site web du concours que son règlement et ses conditions de participation au concours ont été modifiées, selon le site Out. La politique actuelle a été ajustée pour permettre à toute personne qui s’identifie comme un homme de participer à la compétition internationale.

Le communiqué précise : « Pour être plus inclusif, M. Gay World a modifié sa politique pour englober le spectre d’identification des hommes au sein de la communauté LGBTQ +. Cette politique sera transmise à tous les titulaires de licence et des mesures strictes seront mises en place pour assurer la conformité. [… ] Le concours est ouvert à toute personne qui s’identifie comme homme, en utilisant les pronoms masculins (him/his) et qui s’identifie ouvertement comme homme ».

Après avoir été retardé en 2020 en raison de la pandémie mondiale de la Covid-19, le concours de cette année a lieu virtuellement sur la chaîne YouTube officielle du concours. La chaine mettra en vedette les concurrents du concours 2020 ainsi que les nouveaux concurrents de l’édition 2021. Il y aura donc deux gagnants couronnés cette année.

« Le vainqueur du titre sera couronné comme M. Gay World et c’est pour cette raison que tous les participants doivent s’identifier de cette manière. »

L’élection de Mr. Gay World 2020 se déroule en ce moment en ligne jusqu’au 16 octobre, et celle de Mr. Gay World 2021 débutera le 23 octobre et se terminera le 30 octobre. L’espagnol Fran Alvarado qui est l’actuel Mr. Gay World 2019 fera partie du jury en tant que premier juge de la compétition 2021.