Une universitaire britannique accusée de transphobie dénonce une campagne de « harcèlement »

« Depuis le début de la semaine, j’ai subi une campagne de harcèlement, conçue explicitement pour que je sois limogée en raison de mon point de vue universitaire », a dénoncé Kathleen Stock, de l’université du Sussex (sud de l’Angleterre), dans un texte publié dimanche sur son site internet.

Dans cette déclaration, lue lors d’un événement samedi auquel elle a dû renoncer en raison de la polémique, elle a dénoncé le fait que ces dix dernières années, les réseaux sociaux « ont permis à quelques étudiants avec des tendances totalitaires d’avoir un effet disproportionné effrayant sur les autres ».

S’exprimant dans le Sunday Times, l’universitaire de 48 ans, féministe et lesbienne, a exprimé ses « craintes pour l’avenir » et a fondu en larmes en évoquant la « culture de la peur » qui s’empare dit-elle des campus universitaires. « Je me sens très tendue et un peu folle. Je ne dors pas très bien, c’est surréaliste », a-t-elle déclaré au journal.

Elle fait également part de sa crainte d’être contrainte malgré elle de quitter le milieu universitaire et raconte être tombée la semaine dernière sur le campus sur une affiche barrée de l’inscription « transphobe », avec l’inscription d’un·e étudiant·e : « Virez-la, je ne vais pas payer 9.250 livres sterling pour ça ». « À ce moment-là j’ai fait demi-tour, éclaté en larmes et j’ai couru à la gare pour essayer de rentrer chez moi », a-t-elle raconté.

La police lui a conseillé dit-elle de mettre une caméra à sa porte d’entrée ou encore évoqué la possibilité qu’elle ait besoin d’être accompagnée d’agents de sécurité pour se rendre sur le campus.

Sur Twitter, la présidente de la Commission pour l’égalité et les droits humains, Kishwer Falkner, a dénoncé comme « honteuses » les « attaques anonymes » contre Kathleen Stock.

« L’université du Sussex a raison d’enquêter à ce sujet pour protéger la liberté d’expression », a-t-elle ajouté, entraînant le soutien à son tour un tweet de soutien de la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, également chargée du portefeuille des Femmes et de l’Égalité : « Personne ne devrait être ciblée et harcelée simplement pour une opinion ».

Cette ministre a été vivement critiquée par la communauté LGBTI+ britannique pour son manque d’action envers la communauté trans.

