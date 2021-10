Le joueur de baseball Kieran Lovegrove fait son coming out bi

Dans une interview pour le média sportif ESPN, Kieran Lovegrove, lanceur de 27 ans, s’est ouvert sur sa vie privée et en a profité aussi pour faire son coming out bi. Il encourage tous les autres sportifs queer à faire leur coming out pour plus de visibilité et d’inclusion LGBTI+ et pour que chacun puisse vivre sa vie pleinement sans aucun secret ni tabou.

Kieran Lovegrove est persuadé qu’il reste encore beaucoup de joueurs dans sa discipline et dans d’autres sports qui n’assument pas encore leur sexualité au grand jour. « Le baseball est un jeu de statistiques. Et si tu veux me dire que je suis la seule personne queer dans le baseball, je ne vais tout simplement pas être d’accord avec toi. Beaucoup de sportifs sont terrifiés parce que c’est une perspective terrifiante de faire son coming out. J’encourage n’importe lequel d’entre eux à me contacter si besoin », a déclaré Kieran Lovegrove dans son interview.

Kieran Lovegrove explique qu’avant de faire son coming out bi auprès de ses proches en 2019, il souffrait de dépression, d’anxiété et d’alcoolisme. Par peur, il ressentait le besoin de garder sa bisexualité secrète auprès de ses coéquipiers.

Côté sport, Kieran Lovegrove vient de terminer la saison avec les Rocket City Trash Pandas et devient désormais l’un des deux seuls joueurs LGBTI+ de baseball à un niveau professionnel avec Bryan Ruby. Ce dernier a fait son coming out le mois dernier.

Kieran Lovegrove est en ce moment en couple avec sa petite amie Celia. Il espère que son histoire aidera de nombreuses personnes à faire le grand pas du coming out et qu’elles pourront, elles aussi, ressentir les bienfaits de cette libération.