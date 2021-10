Eric Chenut élu nouveau président de la Mutualité française

Le vice-président de la MGEN, Eric Chenut, 48 ans, a été élu mardi 5 octobre président de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), qui représente plus de 500 organismes couvrant plus de 35 millions d’assuré·es.

Une fois n’est pas coutume, il y a eu un match. Mais le lauréat l’a emporté haut la main, avec 71,5 % des suffrages recueillis en assemblée générale, face au général Jean-François Furet-Coste, président de la mutuelle des militaires Solidarm, a annoncé la FNMF dans un communiqué.

Cette élection marque l’aboutissement de la carrière mutualiste d’Eric Chenut, engagé dans le mouvement depuis ses études de droit à Nancy dans les années 1990.

D’abord encarté à la MNEF, il devient à la disparition de celle-ci président fondateur de la LMDE en 2000, puis rejoint la MGEN en 2003 comme simple administrateur, avant de gravir les échelons jusqu’à la vice-présidence.

Il est également depuis 2017 vice-président de VYV Care, qui rassemble les établissements et services de soins ou d’accompagnement de plusieurs mutuelles. À ce titre, il siégeait déjà au bureau de la Mutualité française, également en tant que vice-président.

Atteint d’une cécité totale depuis ses 23 ans, Eric Chenut se décrivait dans un entretien à Marianne en janvier dernier comme « aveugle, noir et homosexuel ». Tout en ajoutant : « Il est difficile d’appréhender ce que l’on peut vivre quand on vous fait comprendre que vous êtes le Noir ou l’handicapé de service. Je ne l’accepterai jamais, c’est la raison pour laquelle je me suis toujours imposé une exigence : être considéré et reconnu uniquement à l’aune de ma légitimité professionnelle et militante. »

Succédant à Thierry Beaudet, élu en mai à la présidence du Conseil économique, social et environnemental, le nouveau patron de la Mutualité se fixe pour priorité de « tirer tous les enseignements » de la crise sanitaire due au Covid-19 et entend rester « force de propositions pour améliorer notre système de santé et de protection sociale ».

