La Marche des fiertés de Toulouse en danger ?

La préfecture de Toulouse s’est opposée au passage de la Marche des fiertés dans le centre-ville, alors que la manifestation est prévue pour le samedi 9 octobre.

Un collectif, intitulé « Pride 2021 En Danger » et soutenu par 40 associations, s’oppose à cette décision.

« Nous nous insurgeons contre le chantage opéré par l’État pour nous contraindre à choisir un autre tracé ou nous interdire de manifester, de revendiquer, de nous exprimer comme nous le faisons depuis des années », écrivent les signataires dans un communiqué.

« Nous nous insurgeons contre ce chantage, quand dans les autres villes cette question ne s’est pas posée, quand ici le format est le même depuis des années, quand en 2019 – alors que des manifestations non déclarées avaient lieu tous les samedis en centre-ville – l’évènement avait été autorisé et s’était bien déroulé, quand la préfecture elle-même indique qu’il n’y a pas de raison objective que l’événement génère un trouble à l’ordre public ».

Le collectif pointe du doigt le fait que La Manif Pour Tous n’a pas été soumise à la même règlementation lors de ses rassemblements l’année dernière. Il dénonce également le fait que les autorités pourraient de fait empêcher le déroulement d’une Marche des fiertés, une première dans l’historie du combat pour les droits LGBTI+ en France.

« Nous nous insurgeons de ces pressions opérées pour repousser hors de vue les personnes LGBTQI+, les victimes de discriminations, des violences et d’agressions, ainsi que l’ensemble de nos luttes et de nos combats, qui depuis 50 ans n’ont pourtant que ce jour pour être visibles et en sécurité dans les rues », poursuit le collectif.

« Nous en appelons aujourd’hui au gouvernement pour refuser ce chantage, pour nous permettre de manifester en hyper-centre le samedi 9 octobre tout en assurant la protection à nos sœurs – frères – enfants – familles LGBTQI+ et friendly qui emprunteront par milliers les rues de Toulouse. »

Une pétition adressée au gouvernement a été lancée par le collectif « Pride 2021 En Danger » afin de revendiquer la tenue de la Pride dans le centre-ville de Toulouse.

Contactée par Pride.fr, la préfecture de la région Occitanie botte en touche « L’ensemble des échanges qui ont eu lieu avec les organisateurs depuis plusieurs semaines, ont eu pour seul objectif de trouver la meilleure solution pour assurer la tenue de cette importante manifestation dans les meilleures conditions », écrit-elle.

« Pour rappel, des manifestations non déclarées (des antivax et antipass, ndlr) se déroulent tous les samedis sur les boulevards, donnant lieu à des troubles récurrents à l’ordre public sur une partie du parcours que souhaite emprunter la Marche des Fiertés. Compte-tenu de cette concomitance annoncée et afin de veiller à assurer collectivement la sécurité de celles et ceux qui y participeront, ainsi que celles des Toulousains, la préfecture a proposé plusieurs parcours alternatifs en centre-ville, qui ont été refusés par les organisateurs ».

« En tout état de cause, la volonté de la préfecture demeure, évidemment, de faciliter le bon déroulement de cette manifestation », conclut la Préfecture.