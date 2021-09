Sport LGBT : la France est candidate pour les Eurogames 2025

Chaque année, les Eurogames rassemblent entre 2000 et 5000 sportifs·ves LGBTI+ autour des thèmes de la diversité, de l’inclusion et de la solidarité dans un esprit festif et convivial.

Les Eurogames n’ont été organisés qu’une seule fois en France en 1992 à Paris. La France est de nouveau candidate pour les Eurogames 2025 et la Fédération sportive LGBT+ et l’association CARGO se positionnent conjointement pour accueillir à Lyon la 22ème édition des Eurogames, ouverts à tou·te·s.

La Fédération Sportive LGBT+ (anciennement FSGL), rassemble le mouvement sportif LGBTI+ avec une cinquantaine d’associations sportives réparties sur la France, soit environ 6 000 sportif·ve·s de tous niveaux, professionnel·le·s et amateur·rice·s. Elle a pour mission principale de lutter contre les discriminations par et pour le sport.

CARGO (Cercle Associatif Rhônalpin Gay Omnisport) est la plus grosse association sportive de France avec près de 600 adhérent.e.s pour cette saison. Elle a pour objet de proposer la pratique d’activités sportives et culturelles, en loisir ou en compétition dans un esprit d’inclusion et de non-discrimination, notamment pour les personnes LGBTI+.

Au-delà du programme sportif qui comporte plus de 20 disciplines, la candidature aux Eurogames 2025 a pour ambition de permettre l’échange et la sensibilisation des participant·e·s et spectacteurs·rices autour des thématiques du handisport LBGT+, de la lutte contre la sérophobie, des notions de genre et d’orientation sexuelle.

En accueillant la 22ème édition des Eurogames à Lyon, l’obectif est de permettre de tisser des liens forts entre le réseau des associations LGBTI+ en France et en Europe. Ces jeux seraient aussi un levier pour faire progresser la lutte contre les LGBTIphobies dans et par le sport en Europe.