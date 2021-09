« The Normal Heart », l'indispensable pièce sur le sida de l'intransigeant Larry Kramer est enfin jouée en France !

En 1985, en pleine épidémie de sida, Larry Kramer raconte dans The Normal Heart la création trois ans auparavant de l’organisation Gay Men Health Crisis à l’époque où les institutions sont muettes et où l’incompréhension est de mise devant ce qui n’était alors pas encore un virus. Même si The Normal Heart est une pièce autobiographique, Larry Kramer a changé les noms.

La suite de cet article est réservée aux abonné•e•s. Pour continuer la lecture : Abonnez-vous à partir de 1€

et accédez à tous les articles OU Vous êtes déjà abonné•e•s ? Identifiez-vous