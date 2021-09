All Out partage une multitude de photos et de témoignages d’amour LGBTI+ pour soutenir le mariage pour tous en Suisse

Aujourd’hui en Suisse, le mariage n’est possible qu’entre un homme et une femme. Les couples de même sexe ont seulement la possibilité de conclure un partenariat enregistré. Malgré cette possibilité de partenariat civil, il demeure encore de nombreuses inégalités avec le mariage. Afin que tous les couples aient les mêmes droits, le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé d’ouvrir le mariage civil aux couples de même sexe. Un référendum doit avoir lieu le dimanche 26 septembre 2021 pour que le peuple suisse se prononce en faveur ou non du mariage pour tous.

All Out, mouvement transnational qui se bat pour les droits LGBTI+ dans le monde, a voulu montrer son soutien au mariage pour tous et surtout encourager les Suisses à faire le bon choix. Des centaines de membres du monde entier ont ainsi envoyé leurs photos de mariage ainsi que des mots d’encouragement à l’attention des LGBTI+ suisses. L’ensemble a été rassemblé sur un site web. Nous avons rencontré Stana Iliev, chargée de cette campagne de soutien chez All Out.

Komitid : Comment vous est venue l’idée de créer cette plateforme web pour partager ces photos et témoignages d’amour LGBTI+ ?

Stana Iliev (chargée de campagne) : Lorsque nous avons contacté nos amis de « Mariage Oui » en Suisse pour voir comment nous pouvions les soutenir dans leur combat, ils nous ont dit que la chose la plus importante était de convaincre les partisans d’aller voter.

Bien que le Parlement suisse ait décidé d’introduire le mariage pour tous l’année dernière, les opposants à cette mesure ont fait pression pour qu’un référendum soit organisé afin de tenter de renverser cette décision. Cela signifie que le 26 septembre, les électeurs suisses auront le dernier mot sur cette question.

Nos membres du monde entier soutiennent le mariage égalitaire et sont désireux d’aider partout où ils le peuvent. Nous avons pensé que partager leur amour, leurs histoires et leurs encouragements avec les électeurs suisses serait un moyen idéal de le faire !

Quel est le message que vous voulez transmettre avec cette campagne ?

La communauté mondiale d’All Out est très attentionnée et d’un grand soutien. Si l’un d’entre nous est attaqué, les autres entrent en action. Nous avons voulu envoyer de l’amour et du soutien à nos frères et sœurs LGBTI+ en Suisse pour les soutenir dans leur combat pour l’égalité. Parfois, c’est la meilleure chose à faire : montrer que nous ne sommes pas seuls. Nos partenaires en Suisse partageront ces images et ces messages de soutien avec les Suisses dans l’espoir de les encourager à voter « oui » à la fin du mois.

Quelles ont été les réactions des internautes ? Avez-vous reçu beaucoup de témoignages ?

La réaction a été extraordinaire. En quelques jours seulement, des centaines de courriels ont afflué du monde entier. Nous avons reçu des messages tellement beaux, pleins d’espoir et personnels. En voici quelques exemples :

« Chers Suisses, ce fut un cadeau incroyable pour nous de pouvoir nous marier ! Personne dans le monde ne devrait être privé de ce bonheur ! » Annika & Leonie, Allemagne.

« S’il vous plaît, Suisse, permettez à d’autres couples d’être aussi heureux que l’Espagne nous a permis de l’être ! » Dave & Steve, Espagne.

« Chers Suisses, l’amour est l’amour et ne laissez personne vous dire le contraire. » Jan & Ives, Belgique

« Nous espérons que la joie que nous avons partagé ce jour-là sera bientôt la vôtre aussi. L’amour, c’est l’amour ! » Fernando et William, États-Unis.

Êtes-vous confiant quant aux résultats du referendum du 26 septembre ?

Selon des sondages récents, 69 % des électeurs suisses sont en faveur du mariage pour tous, donc cela dépend vraiment de la participation des électeurs. Mais nous avons bon espoir que le référendum du 26 septembre aura un résultat positif et nous sommes impatients de voir l’amour gagner en Suisse !

Vous aussi, vous pouvez participer et encourager nos voisins les Suisses pour aller voter massivement pour le mariage pour tous.