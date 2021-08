États-Unis : Tori Cooper, la première femme trans noire nommée au conseil présidentiel sur le VIH

Tori Cooper a été nommée le 4 août dernier au sein du Conseil consultatif présidentiel sur le VIH/sida (PACHA). Cet organisme a été créé en 1995 aux États-Unis afin de fournir au gouvernement fédéral des conseils et des recommandations politiques concernant le VIH et le sida.

Tori Cooper milite depuis 30 ans pour lutter contre le VIH et défendre les droits des personnes trans. Originaire de l’État de Géorgie, elle est consultante en santé et équité, bénévole, éducatrice et auteure. Elle a fondé sa propre agence de conseil, Advocates for Better Care Atlanta, LLC. Tori Cooper est actuellement directrice de l’engagement communautaire pour la Transgender Justice Initiative de Human Rights Campaign.

« Je ne pourrais pas être plus fière de siéger au Conseil consultatif présidentiel sur le VIH/sida. Nous sommes honorés et ravis que l’administration Biden-Harris reconnaisse l’importance d’inclure les personnes transgenres, en particulier les femmes transgenres noires, dans ce travail vital », écrit Tori Cooper dans un communiqué. « Je suis impatiente de défendre toutes les personnes transgenres et non binaires, y compris toutes les personnes trans et non binaires qui vivent avec le VIH. Ce travail n’a jamais été aussi crucial, et j’ai hâte de travailler avec mes collègues de PACHA pour aider а mettre fin à l’épidémie du VIH ».

L’activiste a expliqué à NBC News qu’elle a débuté son travail pour aider les personnes trans vivant avec le VIH il y a 20 ans, au sein du programme Sister to Sister des Centers for Disease Control (CDC, Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies — la principale agence fédérale des États-Unis de santé publique).

L’agence américaine a publié un rapport constatant qu’entre 2019 et 2020, 62 % des femmes trans noires vivaient avec le VIH, contre 25 % pour les femmes trans hispaniques/latinas et 17 % pour les femmes trans blanches. Pour Tori Cooper, ce sont les trop importantes lacunes politiques qui ont mené à ces disparités raciales, auxquelles elle espère remédier au sein de PACHA.