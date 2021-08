Des milliers de personnes défilent pour la Marche des Fiertés de Bucarest

Samedi 14 août, autour de 8 000 personnes ont marché dans les rues de Bucarest, la capitale de la Roumanie à l’occasion de la Marche des Fiertés. La pride avait été annulée l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19.

Teodora Ion-Rotary, la présidente d’ACCEPT, une association qui milite pour les droits LGBTI+ en Roumanie, a déclaré à Associated Press que la Marche des Fiertés de Bucarest « reste une manifestation qui demande des choses basiques ». « La marche demandait une protection contre la violence, une protection contre la discrimination, une protection contre le licenciement pour votre orientation sexuelle ou votre identité de genre. »

La Marche de cette année était particulièrement importante pour les manifestant·es puisque 2021 marque le 20ème anniversaire de la décriminalisation de l’homosexualité en Roumanie. Les unions civiles et le mariage pour tou·tes n’y sont pourtant toujours pas reconnus par la loi. La Roumanie est un État membre de l’Union européenne depuis 2007 et est de facto soumise aux lois interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Cependant, un mouvement LGBTphobe continue de sévir en Roumanie. Quelques heures avant la Marche des Fiertés, une centaine de personnes d’extrême droite a organisé une contre-manifestation à Bucarest.

Plusieurs personnes LGBTI+ et leurs familles ont pris la parole sur la scène installée pour l’occasion le 14 août, afin de parler de leurs expériences. Luca Istodor, qui travaille comme coordinateur de projet à ACCEPT, explique qu’il a fait son coming out à ses parents lorsqu’il avait 16 ans, et qu’ils lui ont répondu qu’il était certainement « perdu ». Ils l’ont finalement accepté et ont témoigné lors de la pride. « J’espère que le discours de mes parents sur scène sera entendu par d’autres parents. Il s’agit d’aimer vos enfants pour ce qu’ils sont », explique le jeune homme à Associated Press.

Daria, une manifestante de 16 ans qui participait à sa deuxième pride, a expliqué à Reuters que « nous avons un long chemin à parcourir en tant que pays jusqu’à ce que nous arrivions à accepter tout le monde ».