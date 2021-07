NHL : Luke Prokop, un jeune espoir de Nashville, fait son coming out gay

Luke Prokop, un jeune joueur canadien de hockey, a fait son coming out gay lundi 19 juillet. C’est une première pour un joueur sous contrat avec une franchise de NHL — la Ligue nationale de hockey.

« Bien que la dernière année et demie ait été folle, cela m’a également permis de trouver mon vrai moi. Je n’ai plus peur de cacher qui je suis », écrit il dans un post publié sur son compte Instagram. « Aujourd’hui, je suis fier de dire publiquement à tout le monde que je suis gay. Cela a été tout un voyage pour arriver à ce point de ma vie, mais je ne pourrais pas être plus heureux de ma décision de faire mon coming out ».

« J’espère qu’en partageant qui je suis, je pourrai aider d’autres personnes à voir que les personnes gays sont les bienvenues dans la communauté du hockey, alors que nous travaillons pour nous assurer que le hockey est vraiment pour tout le monde ».

« Je suis peut-être nouveau dans la communauté, mais je suis impatient d’en savoir plus sur les personnes fortes et résilientes qui m’ont précédé et ont ouvert la voie pour que je puisse être plus à l’aise aujourd’hui. Ce n’est que le début de mon parcours et je suis ravi de voir où cela me mènera, tant dans le hockey que dans la vie », conclut Luke Prokop.

Sous contrat depuis décembre avec Nashville, Luke Prokop doit participer cet automne à son premier camp d’entraînement avec la franchise du Tennessee.

L’homosexualité est encore largement taboue dans les grandes ligues masculines d’Amérique du Nord, les joueur·euses en activité ayant fait leur coming out se comptant sur les doigts de la main, tous sports confondus.

« Félicitations, Luke ! Merci d’avoir dit votre vérité et d’avoir partagé ce message positif, courageux et plein d’espoir. Nous tous au Canada sommes fiers de vous et de la différence que vous allez faire — et de la différence que vous faites déjà », l’a félicité sur Twitter le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau.