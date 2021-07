Le gouverneur du Minnesota signe un décret contre les thérapies de conversion chez les mineur·es

C’est une très bonne nouvelle pour la communauté LGBTI+ de l’état du Minnesota aux États-Unis. Le bureau du gouverneur Tim Walz a très récemment publié un communiqué annonçant la signature du décret exécutif 21-25 protégeant les jeunes LGBTI+ de la pratique très dangereuse et néfaste des thérapies de conversion.

Certaines villes du Minnesota comme Minneapolis, St. Paul et Duluth interdisait déjà les thérapies de conversion, désormais cela sera valable pour l’ensemble de l’État.

En 2019 et 2020, le Sénat avait repoussé les tentatives d’adoption des mesures protégeant les mineur·es de cette pratique. Le sénateur Paul Gazelka, qui est un chrétien conservateur, a fait ralentir les avancées en termes d’interdiction des thérapies de conversion.

La fille du sénateur a fait son coming out lesbien alors qu’elle était adolescente et Paul Gazelka l’a tout de suite envoyé chez un thérapeute afin de la « guérir ». Le sénateur en a donc fait une histoire personnelle et n’as pas réussi à se mettre d’accord avec les autres membres du Senat. Cela a donc conduit Tim Walz, le gouverneur du Minnesota à mettre en place le décret 21-25.

Le Minnesota se joint à la liste des 20 autres États qui interdisent déjà la pratique des thérapies de conversion sur les mineur·es.