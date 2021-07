Paris : légère baisse des subventions accordées aux associations LGBTI+

Le souhait d’Alice Coffin, conseillère EELV de Paris de voir le budget aux associations LGBTI+ doubler chaque année durant la nouvelle mandature, afin que la capitale rattrape son retard sur les autres métropoles du monde, ne sera pas exaucé. En 2021, on assiste même à une légère baisse des subventions accordées par la municipalité parisienne. Votée en conseil de Paris ce jeudi 8 juillet, l’enveloppe globale se monte à 359000 euros, contre 382650 l’an passé.

En 2020, en effet, le nouvel adjoint en charge du dossier, Jean-Luc Romero, avait réussi à faire voter par le Conseil de Paris un presque doublement des subventions.

Cette année, c’est la pandémie de Covid qui expliquerait cette légère baisse. Fait notable, cette délibération a fait l’unanimité au sein du Conseil de Paris, la droite (Changer Paris) reprochant cependant, par la voix de Jérôme Loriau, une certaine confusion dans la présentation du texte soumis au vote.

Trente quatre associations subventionnées

Trente quatre associations vont donc se partager cette aide financière de Paris, dans un contexte rendu fragile par la pandémie de Covid, qui a vu bon nombre d’associations confrontées à une précarité grandissante de leurs bénéficiaires. Il y a cette année quelques nouveaux entrants et en particulier Bi’Cause qui a pour but de favoriser la compréhension, la prise en compte, l’expression et la visibilité de la bisexualité et de la pansexualité et des personnes qui se définissent ou sont perçues comme bisexuelles ou pansexuelles, ou encore qui s’intéressent à ces orientations. Une subvention de 5000 euros lui est accordée.

Autre entrant majeur, l’Académie Gay et Lesbienne, qui possède et gère un fonds de presse LGBTI+ très important, riche de plus de 2 000 titres français et étrangers dans des lieux de stockages d’un particulier. Une subvention de 15000 € lui est accordée afin de soutenir la conservation des archives, de numériser le fonds et de permettre à l’association de bénéficier d’un lieu de stockage plus adapté.

Les cinq plus importantes subventions sont réparties entre les associations suivantes : le Centre LGBT Paris Ile-de-France (120000 euros), l’Inter-LGBT (29000 euros), SOs homophobie (25000 euros), l’ARDHIS (23000 euros) et le Collectif Archives LGBTQI+ (20000 euros).