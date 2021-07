États-Unis : Miss Nevada est la toute première candidate trans au titre de Miss USA

Le weekend dernier, Kataluna Enriquez, une femme trans, a remporté le titre de Miss Neveda lors du concours de beauté au South Point Hotel de Las Vegas. Elle devient ainsi la première gagnante ouvertement trans du concours au Nevada et la première femme trans à concourir au titre de Miss USA, qui se tiendra le 29 novembre prochain.

C’est face à 21 autres candidates et en robe à paillettes arc-en-ciel que Kataluna Enriquez a remporté le titre de Miss Nevada. C’était l’occasion aussi pour elle de célébrer au grand jour le mois de Fiertés.

« Un grand merci à tous ceux qui m’ont soutenu depuis le premier jour. Ma communauté, vous êtes toujours dans mon cœur. Ma victoire est notre victoire. Nous venons d’entrer dans l’histoire. Happy pride ! » a déclaré Kataluna Enriquez sur Instagram.

« Je n’avais pas réalisé que nous avions fêté le 52ème anniversaire de Stonewall. Je ne pourrais pas tenir debout sans les voix de ceux qui se sont battus pour mes droits et contre la brutalité policière. Je suis reconnaissant de terminer le mois des Fiertés avec vous tous », a partagé Kataluna Enriquez sur Instagram avec une photo d’elle et sa couronne et son écharpe de Miss.

C’est une belle revanche pour Kataluna Enriquez qui est désormais mannequin depuis 2016. Plus jeune, elle a subi des dures années d’abus au lycée pour être une femme trans. Elle a été victime de harcèlement par ses camarades de classe lors de ses études et a été victime du manque total d’inclusion comme le fait de ne pas pouvoir utiliser les toilettes pour femmes dans ses établissements scolaires.

Si Kataluna Enriquez remporte le titre de Miss USA, elle pourrait alors devenir la deuxième femme trans à concourir pour la couronne de Miss Univers après Angela Ponce (d’origine espagnole) en 2018.