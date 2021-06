Pennsylvanie : deux jeunes lesbiennes élues reines du bal de promo de leur lycée

Carly et Courtney, toutes les deux âgés de 18 ans, sont en couple depuis quelques mois et toutes les deux dans la même classe du lycée de Pennridge dans l’état de Pennsylvanie.

Toutes les deux ont un caractère différent, l’une a toujours rêvé de participer à son bal de promo et de remporter la couronne alors que l’autre est plutôt réservée et l’élève modèle de la classe.

Lors de leur bal de promo, qui s’est déroulé au début du mois, les deux amoureuses ont été élues reines de promo par leurs camarades de classe. L’idée est venue d’une des amies du couple qui a proposé de voter pour le couple. Ensuite, d’autres camarades très enthousiastes à l’idée de célébrer et d’inclure leurs amies ont suivi le mouvement de la campagne des reines de promo. Une autre de leurs camarades a même eu l’idée de remplacer le titre « roi et reine du bal de promo » par « monarque du bal de promo ».

« Je craignais la réaction de l’administration du lycée. On vit dans un état et un département qui ne sont pas forcément à l’aise avec ce genre de choses. J’étais si heureuse d’apprendre qu’ils avaient validé le résultat de l’élection », a déclaré Carly à la chaine américaine ABC7 News.

Tradition oblige, les deux jeunes femmes étaient vêtues de robes de soirée et d’un bracelet de fleurs offert mutuellement.

« Je lui ai offert des fleurs qui rappelaient ma robe rose et elle a fait pareil en bleu marine », a déclaré Courtney.

Le couple de jeunes filles a été élue à la majorité devant tous les autres couples hereros de la soirée et entre dans l’histoire en étant le premier couple LGBTI+ élu monarque du bal de promo du lycée. Leur histoire a fait le buzz sur les réseaux sociaux et le couple s’est exprimé sur Facebook pour remercier l’action et l’inclusivité dont ont fait preuve leurs camarades et pour souhaiter un « Joyeux mois des Fiertés » à toute la communauté LGBTI+.