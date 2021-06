Rétrospective Gaël Morel : Komitid réunit ses trois acteurs fétiches

Gaël Morel est l’invité d’honneur de la 11ème édition du Festival Ecrans Mixtes. Pour ouvrir la première rétrospective consacrée au réalisateur, le festival lyonnais s’est ouvert mercredi soir avec une projection de son premier film, A toute vitesse, qui fête ses 25 ans. L’occasion de réunir le « clan Morel », ses trois comédiens fétiches et amis : Stéphane Rideau, Salim Kechiouche et Pascal Cervo. Komitid les a interviewés tous les trois pour évoquer leur relation à Gaël et leurs souvenirs.

Komitid : Qu’est-ce que cela vous fait d’être réunis tous les trois autour de Gaël Morel pour fêter les 25 ans d’A toute vitesse ?

Stéphane Rideau : Je pense que c’est partagé, cela nous fait très plaisir !

Pascal Cervo : C’est émouvant, cela me fait presque bizarre quand je me dis que ça fait 25 ans !

Salim Kechiouche : Moi je trouve ça marrant, comme un revival. On s’est revu un peu en pointillé, c’est un peu la vie qui a décidé.

Stéphane Rideau : Oui on se revoit, on reste des amis de cœur, il y a des liens qui sont forts entre nous, qui sont évidents. On s’en rend compte quand on se revoit pour ce genre d’occasions. C’est comme si on s’était quitté hier.