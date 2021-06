Pays de la Loire : Matthieu Orphelin (EELV-PS) dénonce des propos « homophobes » de militants de la liste LR

Dans un courrier à la présidente sortante de la région Pays-de-la-Loire, Matthieu Orphelin dénonce « de très graves propos homophobes publiquement à (son) égard par deux militants ou candidats de (la) liste » Morançais, mardi lors d’une opération de tractage à Angers, à la sortie d’une école élémentaire. Le candidat EELV n’était pas présent, a-t-il précisé à l’AFP.

D’après le candidat écologiste de « graves insultes » le visant directement « ont été doublées de gestes déplacés mimant un acte sexuel sous le regard des parents qui attendaient leurs enfants devant l’entrée d’une l’école ».

« Ces comportements graves et intolérables m’amènent à déposer plainte au commissariat », a indiqué Matthieu Orphelin. Dans son courrier, le candidat de gauche rappelle à la présidente de la région que la loi condamne « les injures commises envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle ».

Le député de Maine-et-Loire demande à son adversaire « de condamner publiquement ces agissements et de sanctionner au plus vite ces deux personnes en les excluant de (la) campagne et de (la) liste s’il s’agit de candidats ».

Il demande à Christelle Morançais « de présenter (ses) excuses à l’ensemble des personnes qui subissent cette homophobie du quotidien ».

« Tout en moi exècre l’homophobie (…) Les faits que dénonce Matthieu Orphelin, s’ils sont avérés, sont graves et je les condamne avec la plus grande fermeté », a réagi Christelle Morançais dans un communiqué sur Twitter. Selon la candidate LR, « si leur matérialité est établie et qu’un lien est démontré (…) ce qui n’est pas le cas à ce jour, je prendrai les mesures qui s’imposent », promet-elle.

« Mais je préviens Matthieu Orphelin, dont je connais les méthodes inspirées de l’extrême gauche, toute attaque visant à me dépeindre en homophobe (…) donnera lieu à des poursuites judiciaires », prévient Christelle Morançais.

Dimanche aura lieu une quadrangulaire en Pays-de-la-Loire. Christelle Morançais (LR), arrivée largement en tête dimanche avec 34,29 % des voix au premier tour, affrontera Matthieu Orphelin (18,70 %) qui a scellé une alliance avec le socialiste Guillaume Garot (16,31 %), ainsi que François de Rugy (LREM) et Hervé Juvin (RN), qui ont respectivement obtenu 11,97 % et 12,53 %.

Avec l’AFP