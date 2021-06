Voici les visages des six athlètes out du documentaire « Faut qu'on parle » de Canal+

C’est face à la caméra de Canal+ que trois sportives et trois sportifs de haut niveau et toujours en activité parlent à visage découvert de leur homosexualité. La chaîne avait annoncé que c’était la première fois mais ce n’est vrai que pour cinq d’entre eux/elles.

Faut qu’on parle a interviewé l’escrimeuse Astrid Guyart, la judoka Amandine Buchard (qui avait déjà fait son coming out en 2018) et la basketteuse Céline Dumerc et trois sportifs, le rugbyman Jérémy Clamy-Edroux, le nageur Jérémy Stravius etle patineur Kevin Aymoz.

Réalisé par les journalistes Arnaud Bonnin et Lyes Houhou, le documentaire d’une durée d’1h10 représente un projet de près d’un an de travail.

« C’est un projet qui nous tient personnellement à cœur. Quand on pense à notre histoire personnelle, on se dit qu’on aurait bien aimé avoir ces modèles quand on était de jeunes ados. Cela explique aussi notre démarche. » ont confié les deux journalites.

Arnaud Bonnin avait tenté il y a trois ans de réaliser un documentaire et de convaincre certains sportifs à témoigner ouvertement sur leur histoire mais sans succès, il a mis de côté le projet. En mais 2020, le patineur français Guillaume Cizeron a fait son coming out public et a marqué le milieu sportif. Cette déclaration a redéclenché le projet de documentaire et les deux journalistes ont réussi à recueillir les témoignages des six sportifs.

Voici leurs visages

Amandine Buchard a 25 ans et est tout juste championne d’Europe de Judo.

Astrid Guyart a 38 ans et est vice-championne du monde d’escrime en équipe.

Céline Dumerc a 38 ans et a été vice-championne olympique de basket en 2012.

Jérémy Clamy-Edroux a 30 ans et est un rugbyman pilier professionnel en D2 dans l’équipe de Rouen.

Jérémy Stravius a 32 ans et a remporté le titre de champion du monde de natation au 100m dos en 2011.

Kévin Aymoz a 23 ans et est quadruple champion de France de patinage artistique.

Le documentaire Faut qu’on parle est disponible en replay sur MyCanal.