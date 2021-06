Californie : la cabane de sauveteur de Long Beach, brulée il y a quelques mois, vient d’être reconstruite

Un très grand nombre de personnes se sont rassemblées sur le sable de la fabuleuse plage californienne de Long Beach pour l’inauguration de la nouvelle cabane de sauveteur Rainbow qui avait été détruite par un incendie criminel en mars dernier.

Robert Garcia, le premier maire de Los Angeles était présent et a tenu à montrer tout son soutien envers la communauté LGBTI+.

« C’est un moment important pour nous également de nous rappeler que la lutte pour l’égalité, l’équité et la justice n’est pas seulement la nôtre avec notre communauté. Mais c’est un travail que nous devons partager et une lutte que nous partageons avec tant d’autres communautés, c’est pourquoi j’aime voir tout le soutien pour la diversité et la beauté de ce que notre communauté représente vraiment », a déclaré le maire Robert Garcia lors de son discours d’inauguration.

Les conclusions de l’enquête de police au moment de l’incendie ont montré qu’il s’agissait bien d’un incendie criminel. La cabane était construite en acier et en fibre de verre et elle n’aurait pas dû prendre feu si facilement. L’enquête est toujours en cours et il reste maintenant à savoir s’il s’agit d’un acte haineux et homophobe.

La construction de la nouvelle cabane a coûté près de 55 000dollars (environ 46000 euros) et l’ensemble des sauveteurs ont participé bénévolement en s’occupant de la repeindre entièrement aux couleurs du drapeau rainbow.