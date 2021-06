Royaume-Uni : le don du sang s'ouvre davantage aux hommes gays et bis

En vertu de ces nouvelles dispositions, il ne sera plus demandé aux hommes qui souhaitent donner leur sang en Angleterre, Écosse et au Pays de Galles s’ils ont eu des relations sexuelles avec un autre homme mais il sera demandé à toute personne qui se présente pour donner son sang si elle a eu des comportements sexuels récents pouvant augmenter son risque d’infection sexuelle.

Toute personne ayant eu le même partenaire sexuel au cours des trois derniers mois pourra faire un don, ce qui signifie que davantage d’hommes gays et bis pourront donner leur sang, plaquettes et plasma, a indiqué le NHS Blood and Transplant.

Cette autorité sanitaire chargée de collecter le sang a salué dans un communiqué une « étape historique pour rendre le don de sang plus inclusif tout en s’assurant que le sang reste tout aussi sûr ».

Le ministre de la Santé, Matt Hancock, s’est dit « ravi qu’à partir d’aujourd’hui, plus d’hommes gays et bisexuels seront autorisés à donner leur sang, leurs plaquettes et leur plasma ». « C’est un pas en avant fantastique pour rendre le don de sang plus facile, plus juste, plus inclusif », a-t-il déclaré sur Twitter lundi.

Ce changement de règles a été salué par plusieurs associations de défense des droits des personnes LGBTI+. Robbie de Santos, directeur des communications et des affaires externes de l’association Stonewall, s’est félicité d’un « changement historique ». Toutefois le Terrence Higgins Trust estime que le gouvernement a maintenu une « restriction discriminatoire » en Angleterre qui affectera la capacité des personnes noires à donner leur sang.

En cause : un délai de trois mois pour toute personne ayant eu un partenaire qui a été « sexuellement actif dans des régions du monde où le VIH/sida est très répandu » avec une référence à « la plupart des pays d’Afrique », pointe du doigt l’association.

Cela « constitue un obstacle important au don du sang pour les donneurs noirs », a noté le directeur général du Terrence Higgins Trust, Ian Green, soulignant que cette restriction a été supprimée en Écosse et au Pays de Galles, où la population noire est encouragée à donner du plasma et du sang en raison de pénuries.

