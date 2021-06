Jason Brown est un sportif de haut niveau et ancien champion des États-Unis en patinage artistique. Il est aussi médaillé olympique et actuellement l’espoir olympique américain des prochain JO. Ce weekend, Jason Brown champion a fait son coming out sur les réseaux sociaux en profitant du mois des Fiertés.

« Je crois que l’amour gagne toujours, et que chaque histoire se déroulera différemment pour chaque individu. La mienne se déroule un peu maintenant. Je suis gay, et c’est une histoire qui s’écrit encore… », a déclaré Jason Brown sur Instagram.

Avec un message très optimiste de paix et de tolérance envers la communauté LGBTI+, il en a aussi profité pour remercier les différentes personnalités LGBTI+ qui ont eu le courage de faire leur coming out et explique que ses modèles l’ont beaucoup aidé à sortir du placard.

« J’ai grandi entouré de modèles LGBTI+ beaux, créatifs, forts, fiers, prospères et solidaires. Qu’il s’agisse de membres de ma famille, d’entraîneurs, de patineurs, de professeurs, d’amis ou d’autres personnes que j’ai eu le privilège de croiser, ma perception de ce que c’est que d’être LGBTI+ est loin d’être unidimensionnelle. »

« J’ai toujours pensé qu’il était impossible et, à vrai dire, dangereux de peindre ou de stéréotyper un groupe quelconque avec un seul coup de pinceau. La diversité des personnes que j’ai rencontrées tout au long de mon parcours m’a montré que chacun est tellement différent des autres. Aucune expérience ou personnalité n’est identique, ce sont simplement des personnes qui trouvent leur identité, leur voix, et qui assument leurs vérités de manière unique. »

Jason Brown a 26 ans et déjà une belle carrière en tant que patineur professionnel. Il a remporté le titre junior des États-Unis en 2010 et la finale du Grand Prix junior en 2011. Ensuite, il a été champion des États-Unis en 2015 et a remporté de nombreuses médailles internationales. Jason Brown a aussi remporté une médaille de bronze aux JO d’hiver de Sotchi en 2014. À ses heures perdues, le sportif de haut niveau se passionne pour la danse et le piano.

« On m’a toujours montré la beauté d’embrasser l’amour sous toutes ses formes. Je n’ai jamais remis en question ma propre sexualité ni même réfléchi à ce sujet, car cela n’avait pas d’importance. Je suis qui je suis et j’ai toujours eu la chance d’être entourée de personnes qui me faisaient sentir que c’était suffisant. »

« Je me rends compte que beaucoup sont confrontés à une réalité différente. L’histoire n’a pas toujours été tendre, et la lutte pour l’égalité et l’acceptation est un combat permanent. Il ne fait aucun doute que ma vie a été améliorée grâce aux personnes qui m’entourent et qui ont eu le courage de se lever et de partager une partie de ce qu’elles sont avec le monde… et pour cela, je leur dis merci. »

Bienvenue à Jason Brown dans la grande famille LGBTI+ et félicitations à lui pour son coming out très positif qui apporte encore plus de visibilité LGBTI+ dans le monde du sport de haut niveau.