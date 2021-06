C’est avec 63 % des voix à son intention que le candidat démocrate Jalen McKee-Rodriguez a été élu au conseil municipal du deuxième district de San Antonio. Pour le second tour des élections municipales qui ont eu lieu ce weekend au Texas, Jalen McKee-Rodriguez était face à Jada Andrews-Sullivan et c’est avec la majorité des voix qu’il devient le premier homme gay et noir à occuper un poste politique dans l’état conservateur du Texas.

En 2019, Jalen McKee-Rodriguez a travaillé sous Andrew-Sullivan en tant qu’assistant de communication, mais a démissionné en 2019 après avoir subi du harcèlement et de la discrimination homophobe.

À l’époque, il avait exprimé travailler dans un environnement hostile et avoir subi des représailles de la part de Lou Miller, le chef de cabinet de Jada Andrew-Sullivan. L’affaire a été niée par le cabinet qui a expliqué que les injonctions n’étaient pas liées à la sexualité de Jalen McKee-Rodriguez

Ancien professeur de mathématiques, le vainqueur des élections a déclaré que sa victoire était un tournant décisif pour la politique texane qui est connue pour être très conservatrice et peu ouverte au changement.

Les militant·es LGBTI+ de San Antonio ont salué le succès de McKee-Rodriguez qu’ils considèrent comme une répudiation marquante de la vague politique anti-LGBTI+ de droite.

« Jalen McKee-Rodriguez a brisé un plafond au Texas, et cela est arrivé alors que les législateurs de l’État de droite ciblent les personnes LGBTI+ et les personnes de couleur avec des politiques fanatiques visant à rallier leur base politique extrémiste. Nous avons besoin de plus de personnes de couleur, de jeunes et de personnes LGBTI+ dans les gouvernements étatiques et locaux qui veilleront à ce que les politiciens cherchent à améliorer la vie des Texans, sans les marginaliser davantage. La victoire de Jalen est un rejet de la politique homophobe et raciste et elle inspirera plus de dirigeants LGBTI+ noirs à courir et à gagner », a déclaré Annise Parker, l’ancienne maire de Houston et présidente du LGBT+ Victory Fund au Los Angeles Blade.