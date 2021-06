On avait beaucoup aimé la première saison de Feel Good, série écrite autour du personnage de Mae (alter ego de Mae Martin initiatrice et interprète principale de la série), humoriste bie canadienne et ancienne toxico qui gère ses crises de panique en s’allongeant sous les lits, qui trouvait l’amour à Londres auprès de George, une anglaise hétéro.

La saison 2 vient d’arriver sur Netflix et c’est une vraie déception. Si les débuts de cette série anglaise avaient su viser juste avec un ton original et des personnages singuliers, la saison 2 ressemble trait pour trait à la première et, du coup, la série tourne un peu en rond.