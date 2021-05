« Agir pour » : des associations LGBT+ se mobilisent pour les élections départementales et régionales

Avec la pandémie de covid, et ses nombreux impacts sanitaires et sociaux, on en a presque oublié que des élections locales vont se tenir en juin prochain en France. Raison de plus pour saluer l’opération lancée par plusieurs associations sur le thème « Agir pour » les personnes LGBTI+.

Il s’agit de l’Inter-LGBT, le Centre LGBTI de Touraine, Fiertés Pas-de-Calais, Le Girofard, Fiertés Landes, Couleurs Gaies et le Centre LGBTQI+ de Paris et Île-de-France. Ces associations situées dans plusieurs régions de France métropolitaine rappellent que les élections régionales et départementales ont lieu les 20 et 27 juin prochain.

Décisions importantes

Elles soulignent que ces collectivités prennent des décisions importantes dans de nombreux domaines de la vie des personnes LGBTI+ : prévention des discriminations LGBTphobes, accompagnement des parents et futurs parents, éducation à la diversité dans les lycées et les collèges. Les Régions et les Départements ont aussi un rôle à jouer en matière de santé et en particulier sur les programmes de prévention du VIH et des Infections sexuellement transmissibles (IST).

L’Inter-LGBT édite deux guides d’informations, lance un site dédié ainsi qu’une campagne d’affichage et digitale pour sensibiliser sur ce scrutin.

Les brochures présentent des idées de politiques à mener pour favoriser la cohésion sociale et améliorer le quotidien. Dans son communique de presse, l’Inter-LGBT déclare : « Nous espérons qu’elles pourront alimenter le dialogue entre les institutions d’Etat et les organisations de la société civile, pour favoriser l’émergence de nouvelles initiatives locales. »